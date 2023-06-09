وقال مسؤولون أميركيون إن بلينكن من المتوقع أن يزور بكين في 18 يونيو، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين، ومن بينهم نظيره تشين غانغ وربما الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخارجية الأميركية وكذلك الصينية لم تؤكدا الزيارة بعد.

كانت الزيارة، التي تم الاتفاق عليها بين شي وبايدن العام الماضي في اجتماع عقد ببالي، مخططا لها في البداية في فبراير الماضي، لكنها أجلت بعد واقعة منطاد الاستطلاع الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة، وأصرت بكين على أنه كان مجرد منطاد لرصد الطقس انحرف عن مساره.

تقارب وتباعد