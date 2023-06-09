وكان هنري (24 عاما) قريبا من ساحة للعب الأطفال في متنزه لوباكييه، عندما رأى شخصا يهاجم أطفالا، بينما كانت أمهم تحاول باستماتة حمايتهم، الخميس.

وأظهر مقطع فيديو الشاب هنري وهو يحاول منع المهاجم بواحدة من حقيبتيه، ويلاحقه في الساحة ويرميه بحقيبة.

ولا يعرف أغلب الفرنسيين عن الرجل حتى الآن سوى اسمه الأول، وهذا كل ما يظهر عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي،.

وأطلقت وسائل الإعلام الفرنسية على هنري لقب "بطل حقيبة الظهر"، وكان التعليق الوحيد الذي كتبه على صفحته على "فيسبوك" حتى الآن هو: "صلوا من أجل الأطفال. أنا بخير".

وقالت إذاعة "أوروبا 1" إن هنري سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق من الجمعة.

وتعرض 4 أطفال ومتقاعدان للطعن، في هجوم بسكين وقع ببلدة أنسي الجبلية الفرنسية الهادئة، الخميس، وقالت السلطات إن المشتبه به الرئيسي لاجئ سوري.