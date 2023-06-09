وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بكين وهافانا أبرمتا اتفاقا سريا لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة، علما أن مقر القيادة الجنوبية والوسطى للجيش، يقعان في ولاية فلوريدا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن الصين ستدفع لكوبا "عدة مليارات من الدولارات" مقابل إقامة المنشأة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في تصريح لشبكة "إم إس إن بي سي": "اطّلعت على ذاك التقرير الصحافي. إنه ليس دقيقا".

وأضاف: "ما يمكنني أن أقوله هو أننا قلقون منذ اليوم الأول في عهد هذه الإدارة إزاء أنشطة التأثير الصينية حول العالم، بالتأكيد في نصف الكرة الأرضية هذا وفي هذه المنطقة. نحن نراقب ذلك من كثب".

ويأتي تقرير الصحيفة الأميركية في خضم توتر في العلاقات بين واشنطن وبكين على خلفية دعم الأولى الحكم الذاتي لتايوان التي تقول الصين إنها عازمة على استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

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