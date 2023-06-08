وأوضح الجابر في فعالية على هامش محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في بون: "التوقف التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري أمر حتمي. سرعة حدوث ذلك تعتمد على مدى سرعة إيجاد بدائل عديمة انبعاثات الكربون، مع ضمان أمن الطاقة وسهولة الوصول إليها بتكلفة ميسورة".

ومن جهة أخرى، تعهد الجابر بالاستماع إلى الناشطين الشباب المطالبين بدور في "كوب 28" التي تستضيفها دبي هذا العام.

وقال في كلمة أمام مندوبين من مجموعات الناشطين التي كانت تطالب القادة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتباس الحراري: "أنا مصمم على إنجاح مشاركتكم".

ودعا الجابر إلى "انتقال عادل ومتوازن للطاقة لا يترك أحدا يتخلف عن الركب".