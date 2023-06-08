وانهار جزء من سد كاخوفكا الضخم الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، ويقع في منطقة خاضعة لسيطرة روسيا، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مما أدى إلى فيضانات في مساحات شاسعة من منطقة حرب وتهديد حياة عشرات الآلاف.

وألقت أوكرانيا بمسؤولية تفجير السد على روسيا، بينما قالت موسكو إن كييف خربت السد بإيعاز من الغرب للحد من إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، ولصرف الانتباه عن هجوم مضاد متعثر.

وقال بعض المسؤولين المدعومين من روسيا إن السد ربما انهار من تلقاء نفسه.

خطر محدق

جرفت المياه عددا لا يحصى من الألغام الأرضية التي زرعت خلال الحرب المستمرة منذ 15 شهرا، ولا أحد يعرف الآن مكانها.

ربما ما زالت في حقول الألغام أو قد تكون عالقة في طين النهر أوفي حقول وحدائق وطرق على مساحة شاسعة.

قال رئيس وحدة التلوث بالأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إريك تولفسن: "من قبل كنا نعرف أين توجد المخاطر. الآن لا نعرف. كل ما نعرفه هو أنها في مكان ما صوب المصب".

أضاف تولفسن في مقطع صوتي: "نشعر بالرعب عندما نشاهد الأخبار الواردة. هناك ألغام من الحرب العالمية الثانية عثر عليها تحت الماء في الدنمرك عام 2015 وكانت لا تزال نشطة".

خلفت الحرب في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كميات هائلة من الألغام والذخائر غير المنفجرة عبر مساحات شاسعة من البلاد، وهو خطر يحذر منه نشطاء منذ إرسال روسيا قواتها في فبراير من العام الماضي.

أرقام ضخمة

إلى جانب الألغام المضادة للأفراد، استخدم الجانبان كميات هائلة من قذائف المدفعية والألغام المضادة للدبابات، وقال تولفسن إن العدد المحدد للألغام في أوكرانيا غير واضح.

وتابع: "نحن نعلم فقط أن الأرقام ضخمة".

وأشار تولفسن إلى أن مشكلة الألغام ليست بالضرورة عددها فحسب، لكن المكان الذي زرعت فيه خاصة في بلد زراعي كبير مثل أوكرانيا.

وقال إن المناطق الواقعة صوب مصب النهر بعد السد تحتوي على حقول ألغام مضادة للأفراد ومضادة للمركبات، زرعها طرفا النزاع.

وحذرت سلطات عينتها روسيا تسيطر على جزء من منطقة خيرسون الأوكرانية السكان، الخميس، من الألغام التي تجرفها مياه الفيضانات في اتجاه مجرى النهر.

وحذر مركز مواجهة الطوارئ المدعوم من روسيا في منطقة خيرسون من أن خطر "انجراف الألغام وأشياء خطرة أخرى أمر ممكن"، وخيرسون من بين 5 مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها من جانب واحد.

وأضاف: "بمجرد أن تنحسر المياه، سنبدأ على الفور في الاستكشاف الهندسي للمناطق. لكن في الوقت الحالي ننصح بتوخي الحذر قدر الإمكان".

وخلال زيارة إلى مدينة خيرسون التي تضررت بشدة من الكارثة، الأربعاء، حذر نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أيضا من المخاطر التي تشكلها الألغام العائمة، وكذلك من انتشار الأمراض والمواد الكيميائية الخطرة في مياه الفيضان.