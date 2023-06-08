وأوضحت أن المهاجم في حادث بلدة أنسي في الألب الفرنسية مواطن سوري يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا.

وتحقق السلطات في هوية المهاجم التي لم يتم التأكيد منها بعد، بحسب المصدر الذي أضاف إن منفذ الهجوم لا تُعرف له سوابق.

تفاصيل الحادث المروع