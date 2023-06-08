وقال زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية إنه بصفته رئيس البلاد لديه صلاحية إصدار الأوامر.

وأضاف: "لم أفعل شيئا من هذا القبيل. ما كنت لأفعل ذلك إطلاقا".

وأوضح زيلينسكي: "أعتقد أن جيشنا وأجهزتنا الاستخبارية لم تفعل شيئا من هذا القبيل"، مضيفا: "أرغب برؤية دليل".

وأكّد الرئيس الأوكراني أنه "لا علم لنا بالأمر إطلاقا".

تورط أوكراني في تفجيرات "نورد ستريم"