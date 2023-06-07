وقال مرصد هاواي للبراكين التابع للهيئة، في بيان، إنه "تم اكتشاف توهج في صور كاميرا رقمية تبث عبر الإنترنت من قمة كيلاويا في وقت مبكر من الصباح، مما يشير إلى حدوث ثوران داخل فوهة هاليما أوماو في قمة كالديرا".

وقال المرصد إن الصور تظهر تشققات في قاعدة الفوهة التي ولّدت تدفقات حمم بركانية على سطح أرضية الفوهة.

وقبل إصدار إخطار الثوران، قال المرصد إن زيادة النشاط الزلزالي والتغيرات في أنماط تعرجات الأرض في القمة بدأت ليلة الثلاثاء، مما يشير إلى حركة الصهارة في باطن الأرض.

وتحدث جميع الأنشطة داخل منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية في جزيرة هاواي.

ورفع مستوى التنبيه من البركان إلى حالة التحذير، وبالنسبة لحركة الطيران تحول لون التحذير إلى الأحمر، حيث يقوم العلماء بتقييم الثوران والمخاطر المرتبطة به.

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