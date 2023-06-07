وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلينكن التقى الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، الأربعاء، مضيفا أنهما ناقشا قضايا منها الجهود المبذولة "لتحقيق سلام دائم في اليمن".

وأردف ميلر أن "الوزيرين تعهدا كذلك بمواصلة التعاون لإنهاءالقتال في السودان".

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الوزيرين استعرضا أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما ناقشا "المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وأبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأميركي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأميركية في المجالات المختلفة".

وفي السياق ذاته، أكد بلينكن أن بلاده لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في منطقة الخليج.

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة، لتقول إننا لا نزال منخرطين بعمق في الشراكة معكم جميعا".