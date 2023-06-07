وأوردت الرئاسة التركية في بيان، أنه "خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا".

وستعمل اللجنة المقترحة على "إجراء تحقيق مفصل في الانفجار الذي وقع في سد كاخوفكا".

ولفت إلى أن "تركيا على استعداد لبذل قصارى جهدها في هذا الصدد"، معربا عن إمكانية اتباع طريقة تفاوض كما هو الحال في ملف ممر الحبوب.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس التركي أنه "مع استمرار النزاعات لا يمكن وضع حد للخسائر البشرية التي تقع كل يوم، وبالتالي يجب التأكيد على فكرة العودة إلى المفاوضات" بين موسكو وكييف.

وأوضح أن تركيا "ستواصل بحزم جهودها لتحقيق السلام العادل" في الحرب الأوكرانية.

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