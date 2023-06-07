اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا.
وأوردت الرئاسة التركية في بيان، أنه "خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا".
وستعمل اللجنة المقترحة على "إجراء تحقيق مفصل في الانفجار الذي وقع في سد كاخوفكا".
ولفت إلى أن "تركيا على استعداد لبذل قصارى جهدها في هذا الصدد"، معربا عن إمكانية اتباع طريقة تفاوض كما هو الحال في ملف ممر الحبوب.
ومن جهة أخرى، أكد الرئيس التركي أنه "مع استمرار النزاعات لا يمكن وضع حد للخسائر البشرية التي تقع كل يوم، وبالتالي يجب التأكيد على فكرة العودة إلى المفاوضات" بين موسكو وكييف.
وأوضح أن تركيا "ستواصل بحزم جهودها لتحقيق السلام العادل" في الحرب الأوكرانية.
ماذا حدث؟
- دمر سد كاخوفكا الواقع على نهر دنيبرو نتيجة انفجار، الثلاثاء، مما أغرق مساحات واسعة منها أجزاء مأهولة بالسكان.
- توجه أوكرانيا التهمة في تفجير السد لروسيا.
- تنفي موسكو المسؤولية عن تفجير السد، لكنها تنفذ حملة ضربات جوية على نظام الطاقة الأوكراني.
- تقول كييف إن البنية التحتية لسدود أخرى تضررت.