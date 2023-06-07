وزعم المسؤول الاستخباراتي السابق دافيد غروش، الذي قاد تحليل الظواهر الشاذة غير المبررة (UAP) داخل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن الولايات المتحدة لديها "مركبات غير بشرية".

وصرح غروش في تقرير أنه "تم حجب المعلومات المتعلقة بهذه المركبات بشكل غير قانوني عن الكونغرس"، حسب ما أشارت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال المسؤول السابق إنه "عندما سلم معلومات سرية عن المركبات إلى الكونغرس، تعرض لأفعال انتقامية من مسؤولين حكوميين"، علما أنه ترك الحكومة في أبريل الماضي بعد 14 عاما من العمل في الاستخبارات الأميركية.

في السياق ذاته، أكد جوناثان غراي، وهو مسؤول بالاستخبارات الأميركية في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية (ناسيك)، هذا الأمر في التقرير، مشيرا إلى وجود "أشياء غريبة ليست من صنع بشري".

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