وقال مدير الإدارة الإعلامية للكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إن البابا الذي خضع لعملية جراحية في القولون عام 2021، يعاني من فتق "يتسبب في أعراض متكررة ومؤلمة ومتفاقمة".

يأتي ذلك غداة زيارة قصيرة لمستشفى جيميلي في روما، الثلاثاء، أعلن الفاتيكان إثرها أنه خضع لفحوصات.

هذا التدخل الجراحي الذي أصبح "ضروريا" بسبب تفاقم الأعراض التي يعاني منها البابا بحسب فريقه الطبي، سيؤدي إلى بقائه في المستشفى "عدة أيام".

وأوضح بروني أنه "في وقت مبكر من بعد الظهر سيخضع لعملية فتح البطن وجراحة جدار البطن... تحت التخدير العام".