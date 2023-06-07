وبحسب بيان على موقعه الإلكتروني، أضاف زيلينسكي: "شركاؤنا يعرفون عدد الطائرات التي نحتاجها. يوجد بالفعل تفاهم بشأن العدد مع بعض شركائنا الأوروبيين. إنه عرض جاد وقوي".

وقال زيلينسكي إن كييف تنتظر الآن اتفاقات نهائية مع حلفائها، بما في ذلك "اتفاق مشترك مع الولايات المتحدة".

ولم يتضح بعد أي من حلفاء كييف على استعداد لإرسال الطائرات إلى أوكرانيا.

وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن قادة مجموعة السبع الشهر الماضي أن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة، التي ينظمها الحلفاء للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف 16، لكن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قال إنه لا يوجد قرار نهائي بعد فيما يتعلق بإرسال واشنطن للطائرات.

ولطالما طالب زيلينسكي بتزويد بلاده بطائرات إف 16، ويقول إن استخدام الطيارين الأوكرانيين لها سيكون تأكيدا من العالم على أن الاجتياح الروسي سينتهي بهزيمة.

وقالت روسيا، الثلاثاء، إنه يمكن تعديل مقاتلات إف 16 أميركية الصنع لحمل أسلحة نووية وحذرت من أن إمداد كييف بها سيفاقم الصراع.