وانهار، الثلاثاء، السد الحيوي الذي يقع على نهر دنيبرو، في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا حاليا من منطقة خيرسون الأوكرانية، مما أدى لفيضان غمر أجزاء كبيرة التي تدور بها الحرب على طول خط المواجهة.

ولم يتضح حتى الآن الطرف المسؤول عن تفجير السد.

وقالت ماكسار إن صورا لمساحة تتجاوز 2500 كيلومتر مربع بيننوفا كاخوفكا وخليج دنيبروفسكا جنوب غربي مدينة خيرسون المطلة على البحر الأسود تظهر أن المياه غمرت العديد من البلدات والقرى.

وتظهر الصور المنازل والمباني غارقة في المياه، ولا يظهر منها في الكثير من الصور سوى الأسطح، بينما تغطي المياه الحدائق والأراضي والبنية التحتية.

وتقول أوكرانيا إن روسيا ارتكبت جريمة حرب متعمدة بتفجير السد إلي يعود للفترة السوفيتية.

وألقى الكرملين باللوم على أوكرانيا قائلا إنها تحاول تشتيت الانتباه عن إطلاق هجوم مضاد كبير تصفه موسكو بأنه يترنح.

ولحقت أضرار بالسد في شهر نوفمبر في أعقاب انسحاب روسيا من مدينة خيرسون.