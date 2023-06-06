وتعرضت الهياكل السطحية والصمامات في المحطة للدمار، ما أدى إلى تصريف المياه بشكل عشوائي، ودفع بمنسوب ارتفاع المياه في المدينة إلى 10 أمتار، وإغراق جزء كبير من مرافق البنى التحتية في مدينة نوفايا كاخوفكا.

وتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات عقب الحادث، حيث قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.

فيما أعلن رئيس إدارة مدينة نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف أن الحادث جاء نتيجة للضربات اليومية عليها من قبل القوات الأوكرانية والتي استمرت منذ عام تقريبا.

وقال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفا كاخوفكا المعين من موسكو، إن المياه ارتفعت في المنطقة 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد التفجير الذي دمر جزئيا سد توليد الطاقة على نهر دنيبرو.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن السلطات (الموالية لروسيا) أعلنت حالة الطوارئ في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا بمحيط السد، الذي تتدفق منه المياه دون سيطرة.