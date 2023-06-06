مع الانهيار الجزئي الذي شهده سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون، ترتفع نسب المخاوف من الأثار التدميرية التي قد تلحقها الحادثة بالمناطق التي تقع على يمين نهر دنيبرو، وسط تساؤلات وتكهنات عن احتمالية تأثير هذا التدمير على معادلات الحرب الأوكرانية عسكريا.