وبحسب صحيفة "الغارديان" قالت الشرطة على تليغرام:

تم تنبيه وحدات من الشرطة الوطنية ودائرة الطوارئ الحكومية في منطقة خيرسون لتحذير السكان المدنيين وإجلائهم من مناطق الفيضانات المحتملة على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.

مستوى المياه آخذ في الارتفاع ويجب على كل شخص في منطقة الخطر، اتباع تعليمات رجال الإنقاذ ورجال الشرطة.

مسؤول أوكراني يحذر من أن منسوب المياه في محيط السد سيصل إلى مستوى "حرج" خلال 5 ساعات

وقالت وكالة تاس الروسية إن نحو 80 قرية قد تتأثر بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا.

وقال مسؤول موال لموسكو إن تدمير سد نوفا كاخوفكا سيؤثر على إمدادات المياه إلى القرم.

حاكم منطقة خيرسون يعلن بدء عمليات إجلاء السكان في المناطق المحاذية لسد نوفا كاخوفكا.

وأعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.

ما أهمية سد "كاخوفكا"؟