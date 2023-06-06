وقالت الوزارة في بيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، أكثر من 1500 جندي أوكراني، و28 دبابة، بما في ذلك 8 من طراز ليوبارد ألمانية الصنع، وثلاث دبابات AMX-10 فرنسية الصنع، و109 مركبات قتال مصفحة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم دحر القوات الأوكرانية، ولم تتمكن من إنجاز المهام الموكلة إليها في الهجوم، مضيفة أن التشكيلات والوحدات العسكرية الأوكرانية المهاجمة تعرضت لأضرار جسيمة.

وفي صباح يوم 4 يونيو، أحبط الجيش الروسي، هجوم أوكراني واسع النطاق على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، بمشاركة ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات، وأفادت الوزارة، أن القوات الأوكرانية واصلت يوم الاثنين 5 يونيو، شن هجماتها على بلدة فريمفسكي.

هجمات جوية على كييف

من ناحية ثانية، أطلقت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف خلال الليل وقال مسؤولون بالعاصمة الأوكرانية إن نظم الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 20 صاروخ كروز لدى اقترابها.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام "كلها أُسقطت، لم يصب أي منها هدفه".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

وذكر شهود من رويترز أنهم سمعوا عدة انفجارات مشابهة لصوت نظم الدفاع الجوي في الوقت الذي صدرت فيه تحذيرات من الغارات الجوية على المدينة استمرت لأكثر من أربع ساعات بدءا من بعد منتصف الليل بقليل.

وقال الجيش إن حطام الصواريخ سقط على الطرقات وألحق أضرارا بخطوط الكهرباء الخاصة بنظام القطار الخفيف في منطقة ديسنيانسكي في كييف. والمنطقة الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو هي أكثر أحياء كييف اكتظاظا بالسكان.

وقال المسؤولون إنه لا يوجد قتلى أو مصابين بحسب المعلومات المبدئية المتوفرة.

تفجير سد كاخوفكا

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية فجرت سد "نوفا كاخوفكا" في منطقة خيرسون، وهو الأمر الذي نفته موسكو.

فقد قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.

وأضافت القيادة على صفحتها بموقع فيسبوك "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن سد كاخوفكا في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا بأوكرانيا تعرض للتدمير.

ونقلت "تاس" عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الليلة كانت هادئة ولم تكن هناك ضربات جوية على السد خلال الليل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التقارير.