وأضافت القيادة على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

وأضافت تاس: انهار سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون بسبب الأضرار التي لحقت به، وغمرت المياه الأراضي، أفادنا بذلك مصدر في الحكومة، وقال: "لم يستطع السد التحمل وانهار وبدأت الفيضانات".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف.

وحذر مسؤول أوكراني من أن منسوب المياه في محيط السد سيصل إلى مستوى "حرج" خلال 5 ساعات