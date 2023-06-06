وقالت الوزارة على قناتها بتطبيق تيليغرام "القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة (بالقوات الأوكرانية)".

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها ثماني دبابات ليوبارد.

وفي كييف، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام إن نظم الدفاع الجوي تدخلت لصد غارات جوية على المنطقة في ساعة مبكرة من الثلاثاء.