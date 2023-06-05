وكان غانتس يتحدث في مؤتمر "جيروزاليم بوست" السنوي في نيويورك، حين قال: "اليوم، في واقع عالمي ومتغير باستمرار في الشرق الأوسط، أصبحت أمتنا مهددة بظهور إيران مسلحة نوويا".

وأضاف: "يجب أن نؤكد أن إيران النووية هي أولا وقبل كل شيء تحدٍ عالمي، يهدد الاستقرار العالمي والإقليمي".

وتابع: "تأثير إيران يشكل تهديدا وجوديا محتملا لدولة إسرائيل.. لذلك عندما نتحدث عن ضرورة منع إيران من أن تصبح قادرة على امتلاك القدرة النووية، فإننا نقول ذلك ليس فقط من المنظور الإسرائيلي، ولكن من منظور إقليمي وعالمي".

وأردف غانتس قائلا: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وشدّد: "كقائد معارضة، أود التأكيد على هذه الرسالة: سنقوم بكل ما يلزم لمنع تهديد وجودي لدولة إسرائيل.. نحن نعلم أن مثل هذا الفعل قد يأتي بتكلفة كبيرة، ولكن كما هو الحال دائما في هذه الأمور، سوف يتحد كل قادة وشعب إسرائيل.. هذه الوحدة ضرورية".

وأبرز وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أنه "من المهم أيضا بذل كل ما في وسعنا لتعزيز تعاوننا الأمني مع أهم حليف لنا، الولايات المتحدة الأميركية".