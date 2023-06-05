وأوضح السيسي خلال خلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية أن مصر لن تدخر جهداً من أجل المساهمة في احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها السياسية والإنسانية والاقتصادية.

وأعربالرئيس المصري عن التطلع إلى مساهمة المبادرة الأفريقية كخطوة على طريق تحقيق التسوية السياسية المنشودة بين طرفي النزاع.

وقد شارك في الاجتماع بالاضافة إلى الرئيس المصري كل من الرئيس عثمان غزالي، رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال،، والأوغندي، يوري موسيفيني،، والرئيس الزامبي هاكايندي هيتشيليما.

وقد شهد الاجتماع، وفقا للرئاسة المصرية، التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.