وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، ذكر الشيخ محمد بن زايد: "في "اليوم العالمي للبيئة" نستحضر التحديات البيئية الخطيرة التي تواجه كوكبنا، وأهمية أن نعمل معاً للتصدي لها".

وأضاف: "الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم".

وأشار إلى أن الإمارات "ستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي مرتكزة على سجلها الحافل وإرثها العريق في هذا الشأن".

من جهته، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "في اليوم العالمي للبيئة ندعو لتوحيد الجهود، والطاقات، والموارد للحفاظ على كوكبنا، وبيئتنا ، وتنوع طبيعتنا.. دعوة عامة لجميع المؤسسات والدول.. لأن مستقبل أجيالنا مرهون بقراراتنا اليوم".

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة قمة المناخ المقبلة "كوب 28" أواخر العام الجاري.