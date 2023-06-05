وخلال العبور، تجاوزت السفينة الصينية المزودة بالصواريخ الموجهة، المدمرة الأميركية ثم انحرفت عبر قوسها على مسافة نحو 150 ياردة (137 مترا)، وفقا للقيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال الجيش إن المدمرة الأميركية واصلت مسارها، لكنها خفضت سرعتها "لتجنب الاصطدام".

وقالت القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ إن هذه الإجراءات تنتهك القواعد البحرية للممر الآمن في المياه الدولية.

ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين عن المناورة، قائلا إنها تمت "وفقا للقانون".

وصرح للصحفيين: "الأعمال العسكرية الصينية مبررة تماما وقانونية وآمنة ومهنية، الولايات المتحدة هي التي يجب أن تفكر بعمق في نفسها وتصحح الأخطاء".