وأضاف بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" أنه "يتم تطوير منظومات دفاعية مع إسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل صوب اندماج إسرائيل في المنطقة"، مشددا أن أمن منطقة الشرق الأوسط يخدم مصالح الولايات المتحدة.

ولفت بلينكن إلى أن حل الدولتين ضروري للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، داعيا لخفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني وتحسين الحياة للشعب الفلسطيني.

وأكمل: "لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع العلاقات بين اسرائيل والسعودية، نستطيع وعلينا أن نؤدي دورا كاملا للمضي قدما في هذه المسألة، لكن ليس لدينا أية أوهام لجهة إمكان القيام بذلك سريعا أو بسهولة".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الاثنين، إن الوكالة لم تتمكن من إجراء أنشطة التحقق والرصد لخطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنفاخ والمياه الثقيلة ومركز خام اليورانيوم لمدة عامين وربع عام في إيران.

ولفت غروسي خلال اجتماع مع مندوبي 35 دولة عضوًا في مجلس محافظي الوكالة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد ارتفع بأكثر من الربع في ثلاثة أشهر.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، إن "إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة".

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى، ليصل إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في 13 مايو الجاري، ما يقدر بـ4744.5 كيلوغرام، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام".