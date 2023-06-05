وألقت السلطات القبض على 110 على الأقل بينهم جنود وسياسيين بتهمة التورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة، فيما يستمر تحقيق واسع في البلاد.

بدأت الاعتقال في جميع أنحاء البلاد ضد مجموعة خططت لانقلاب ضد الحكومة المنتخبة في قيرغيزستان، وفقًا للأخبار العاجلة في وسائل الإعلام المحلية، حيث أطلقت لجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان، يوم الاثنين عمليات متزامنة ضد أفراد ثبت أنهم حاولوا الانقلاب في البلاد، وفقا لوسائل الاعلام المحلية.

نشرت وسائل الإعلام في قيرغيزستان لقطات للعملية، وذكرت أن مجموعة في البلاد كانت تستعد للإطاحة بحكومة صدير كاباروف.

في عام 2021، تم اعتقال النائب القرغيزي باكتيبك جاتيجينوف للاشتباه في التخطيط لانقلاب.