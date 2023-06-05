ووصفت بداية موسم الحرائق في كندا بأسوأ بدايات موسم حرائق الغابات، وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة، وقال وزير الأمن العام في كيبيك، فرانسوا بونارديل إنه تواصل مع الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة الجيش.

وفي إطار الجهود الدولية لمواجهة الأزمة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد بلاده لإرسال مساعدات وتعزيزات إلى كندا، حيث تضررت البلاد بحرائق هائلة ومدمرة منذ عدة أسابيع، منها 361 حريقا ما زال مشتعلا.

وأعلن ماكرون أن 100 من رجال الإطفاء والخبراء الفرنسيين سيتم إرسالهم عبر المحيط الأطلسي، حيث دمرت الحرائق أكثر من 2.7 مليون هكتار منذ بداية العام الجاري في كندا، أي 8 أضعاف متوسط السنوات الثلاثين الماضية، حسب السلطات الكندية.

الإنذار المبكر هو الحل

عضو الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة، أيمن قدوري، يفسر في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أسباب شراسة حرائق الغابات في هذا الموسم، ويكشف عن المأمول من COP28 المزمع عقدها في دولة الإمارات في نوفمبر المقبل:

نظام الإنذار المبكر يساهم في مواجهة الكوارث الطبيعية بشكل عام، إذ إنه نظام مراقبة للعوامل المناخية التي قد تتفاقم مسببة كارثة بيئية.

سيعمل على تفادي استفحال أي كارثة بيئية وتقليل الخسائر المادية والبشرية من خلال توفير الوقت اللازم لإخلاء المناطق المهددة، ونقل الناس إلى الملاجئ المعدة خصيصاً لمواجهة المخاطر البيئية.

تجهيز فرق التدخل السريع وتطوير مهارات فرق الدفاع المدني للتعامل مع ظروف انطلاق الكارثة، وكيفية التحكم بها لمنع انتشارها.

مثل هذه الاستعدادات سيوفرها نظام الإنذار المبكر الذي يلعب على عامل توفير الوقت المهم لتحجيم الكارثة ودرء مخاطرها.

نأمل أن يأخذ هذا المشروع اهتمام الدول الأعضاء في مؤتمر المناخ تحديداً في القمة المقبلة COP28 المزمع عقدها في دولة الإمارات في شهر نوفمبر.

أسباب تفاقم الأزمة

يرجع عضو الاتحاد العالمي، أيمن قدوري استمرار الحرائق في كندا إلى تعرض غرب البلاد أثناء استعار نيران الحرائق لرياح عاتية ساهمت في نشر السنة النيران في أجزاء أكبر.

عكست الرياح مسارها باتجاه الشرق، ما أدى إلى انتقال الحرائق إلى مقاطعات شرق كندا لعل أبرزها مقاطعة نوفا سكوشا، وهددت بذلك عشرات الآلاف من العوائل القاطنة في المزارع المجاورة للغابات المحترقة التي خرجت حرائقها عن السيطرة.

الجفاف الذي ضرب عموم البلاد واستمر لأكثر من 4 سنوات، أفقد نباتات الغابات محتواها المائي وأصبحت وقود عضوي جاهز للاشتعال، أما عن المزارع المحيطة بقرى المقاطعة تقليص المساحات المزروعة وعدم توفر المياه الكافية لإدامة رطوبة الأرض الزراعية، فاصبحت الآن رماد بعد أن وصلت لها النيران.

الآثار المناخية المتطرفة والتي تؤدي إلى حدوث الكارثة هي أحداث تراكمية، أي أن حدوث الكارثة يكون مسبوق بفترات تحميل سلبي تتراكم خلالها عوامل بيئية ناتجة عن تدهور حالة المناخ.

ما حدث في كندا واستمرار انتقال الحرائق بين غرب وشرق البلاد نتيجة متوقعة لما حدث من جفاف ساعدت المساحة الجافة من الغابات الكندية الشاسعة المترابطة في استفحال الحرائق.

توقعات بخسائر ضخمة