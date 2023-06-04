وتعرضت المنطقة خلال الأيام الأخيرة إلى قصف أوكراني متكرر.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن حاكم المنطقة أن معارك تدور في قرية نوفايا تافوليانكا التابعة لها.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف في رسالة عبر "تلغرام": "وصلت مجموعة مخربين. تدور الآن معارك في نوفايا تافوليانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعا".

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