شمل التغيير الوزاري الجديد في تركيا اسم ماهينور أوزدمير جوكتاش، كوزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، وهي المرأة الوحيدة في الحكومة التي أعلن الرئيس، رجب طيب أردوغان، تشكيلها مساء السبت.