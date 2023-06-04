يعرض خبير في الطرق والنقل لموقع "سكاي نيوز عربية" ما وراء تكرار حوادث القطارات في الهند وكثرة ضحاياها وما تحتاج إليه للحد منها في السكة الحديد التي تعد من أقدم سكك حديد العالم، من بعد إنشائها عام 1853، وأكثرها ازدحاما.

أظهرت لقطات فيديو متداولة حطام قطارين تحولا لكتلة حديد ضخمة، وقد تجمّع حولها مئات الشباب ورجال الإنقاذ في محاولة لإنقاذ عالقين.

وفق سلطات سكة حديد ساوث إيسترن، فإن قطار هوراهسوبرفاست إكسبرس خرج عن مساره واصطدم بكوروماندل إكسبريس، الجمعة، في ولاية أوديشا شرق الهند.

أشهر حوادث قطارات الهند

شهدت الهند حوادث قطارات مميتة، يصل ضحاياها أحيانا إلى أكثر من 500 قتيل.

أكثر الحوادث دموية هناك كانت:

قطار بيهار في 1981

خرج عن القضبان وسقط في نهر، مخلفا ما بين 500-800 قتيل.

قطار بوخرايان 2016

اصطدم بحشد في احتفال بمهرجان، مخلفا 150 شخصا و200 مصاب.

قطار فاتيبور 2011

خرج عن القضبان بسبب السرعة، وخلَّف 70 قتيلا و300 جريح.

قطار أمريتسار 2018

خرج عن القضبان، وترك وراءه 50 قتيلا و200 مصاب.

قديمة وخطيرة

يتحدّث الخبير في الطرق ووسائل النقل طارق شرف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن الضغوط التي تعمل فيها شبكة السكة الحديد في الهند: