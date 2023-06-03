وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة حيث أدت المخاطر من اندلاع حرائق غابات إلى إصدار أوامر بإخلاء المنطقة.

وقال وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل إنه تواصل مع الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة الجيش.

وتم نشر القوات المسلحة الكندية في غرب البلاد منذ أوائل مايو وجرى إرسال قوات إلى نوفا سكوشيا يوم الخميس.

وجاءت مساعدات أيضا من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيليندا وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع وصول المزيد من المساعدات الأسبوع المقبل.