وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في تقرير لها، إن النائب في البرلمان الكوري الجنوبي يو سانغ بوم، قد أبلغ الصحفيين بأن الزعيم كيم "بدا متعبا وكانت هناك دوائر سوداء حول عينيه أثناء ظهوره العلني يوم 16 مايو".

ووفق سانغ بوم فإن وكالة الاستخبارات الوطنية قدرت وزن كيم بأكثر من 140 كيلوغراما، عبر الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، دون أن يذكر تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه البرامج، وكيفية توصلها لمعرفة وزن زعيم كوريا الشمالية.

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن تقريرا استخباراتيا رجح معاناة كيم من الأرق، حيث تم رصد نشاط كبير من جانب بيونغيانغ في مجال جمع المعلومات ذات الصلة بهذه المشكلة الصحية.

وأوضح سانغ بوم أن وكالة الاستخبارات الوطنية ذكرت أيضا أنها تراقب عن كثب احتمال وقوع كيم في حلقة مفرغة من الاعتماد بدرجة أكبر على الكحول والنيكوتين، حيث رصد استيراد الشمال كميات كبيرة من السجائر الأجنبية والوجبات الخفيفة عالية الجودة، وفقما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقل النائب عن مدير وكالة الاستخبارات قوله: "منذ نهاية العام الماضي، لوحظت خدوش وكدمات باستمرار على يدي وذراعي كيم، يشتبه في أنها مزيج من الحساسية والتهاب الجلد الناجم عن الإجهاد".

وكانت هناك تكهنات حول صحة كيم بعدما خسر الكثير من وزنه قبل بضع سنوات، إلا أن صوره الحديثة أظهرت اكتسابه للوزن مجددا وخصوصا تلك التي التقطت له مع ابنته الشهر الماضي.