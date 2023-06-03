وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي في تصريح لوكالة فرانس برس "لدينا أكثر من 120 قتيلا بحسب آخر تعداد والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

وأفاد المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا في تصريح لفرانس برس بأنه "تم نقل نحو 850 جريحا إلى المستشفيات".

وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر يوم الجمعة، قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين.