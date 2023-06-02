وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر اليوم الجمعة، قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين.

وتشير التقارير الأولية في وسائل الإعلام المحلية إلى أن حوالي 200 راكب يُخشى أن يكونوا محاصرين في حافلات القطار المقلوبة.

وقال مكتب مفوض الإغاثة الخاصة إن الفرق هرعت إلى الموقع لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.