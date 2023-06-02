وأضاف بوتين "لا بد أن نبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أنهم لن يتمكنوا من ذلك تحت أي ظرف من الظروف"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وخلال الاجتماع، اقترح الرئيس الروسي مناقشة قضايا العلاقات ما بين الأعراق المختلفة داخل روسيا وقضية الأمن، مشيرا إلى أن تلك القضايا بالنسبة لروسيا "هامة للغاية"، مع الأخذ في الاعتبار أن 190 مجموعة عرقية تعيش في البلاد، فيما يرغب بعض الكارهين بتأجيج مشاعر الكراهية لزعزعة استقرار الوضع في روسيا.

وتابع بوتين: "لن نسمح للمسيئين بزعزعة الوضع في البلاد"، وفقا لنوفوستي.

وأكد الرئيس الروسي على أن التعامل مع قضايا ضمان الأمن السياسي الداخلي، لا بد أن يتم مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي "لا يزال يبذلها من يكرهنا ويكثفها من أجل زعزعة الوضع في الداخل، وعلينا أن نفعل كل شيء حتى لا نسمح لهم بذلك تحت أي ظرف من الظروف".