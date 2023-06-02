يأتي هذا فيما أعلنت السلطات في عدد من المقاطعات الروسية أن مناطق فيها تعرضت لقصف وهجمات بمسيرات من جانب أوكرانيا صباح اليوم الجمعة.

فقد أفاد فاسيلي أنوخين، القائم بأعمال حاكم مقاطعة سمولينسك، بأن طائرتين مسيرتين بعيدتي المدى هاجمتا منشآت للوقود والطاقة في منطقة سمولينسك فجر اليوم الجمعة دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وأضاف أن الهجوم استهدف بلدتي ديفاسي وبيريسنا، قرب عاصمة المنطقة سمولينسك التي تبعد نحو 270 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية لكنه لم يفصح عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وذكر المسؤول أن خدمات الطوارئ تعمل في المنطقة لإزالة آثار الهجوم، الذي وقع قرب قرى تبعد عن الحدود الأوكرانية بمسافة تتجاوز 300 كيلومتر.

وفي حادث آخر، أشار حاكم مقاطعة كاروغا فلاديسلاف شابشا إلى سقوط وانفجار "جسم مجهول" في غابة بمنطقة كالوغا صباح الجمعة، دون أن يلحق ذلك أضرارا بالمنشآت الاقتصادية والمباني السكنية، ودون أن يصاب أحد بأذى.

يأتي ذلك بعد يوم من سقوط وانفجار "جسم مجهول" آخر في حقل قرب قرية توفاركوفو في منطقة دزيرجينسكي بالمقاطعة، دون أن تقع هناك إصابات.

وفي مقاطعة بريانسك الحدودية، أفاد الحاكم ألكسندر بوغوماز عبر "تلغرام" باشتعال النيران في منزل يضم شقتين في قرية نوفايا بوغوش نتيجة قصف من أوكرانيا، دون وقوع إصابات.

في وقت سابق هذا الصباح، أكد بوغوماز تعرض قرية لوماكوفكا لقصف أوكراني أيضا.

وفي بيلغورود، أشار حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، إلى أن الليل في المنطقة مر بهدوء نسبي، لكن قصف القوات الأوكرانية لمنطقة شيبيكينو لا يزال مستمرا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الخميس عن إحباط محاولة هجوم نفذها مسلحون أوكرانيون في منطقة شيبيكينو بعد قصف مكثف للمنطقة.

إجلاء مدنيين من شيبيكينو

وعلى الصعيد ذاته، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، اليوم الجمعة، إنه تم إجلاء أكثر من 2.5 ألف من سكان شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود التي تعرضت للقصف إلى مراكز إقامة مؤقتة.

وأفاد غلادكوف: "في الليل في مقاطعة بيلغورود الوضع كان هادئا نسبيا، لكن قصف مدينة شيبيكينو مستمر".

وأضاف على "تلغرام": "يوجد أكثر من 2500 شخص في أماكن مؤقتة في منطقة بيلغورود تم إجلاؤهم في الليل، وكان جميع الناس تقريبًا نائمين، وتوجهت لأتفقد وأطمئن كيف استقروا. الظروف صعبة للغاية".

وأكد غلادكوف أن "السلطات ستبحث عن إمكانية إقامتهم في أماكن إقامة أكثر راحة".

ووفقا له، سيغادر 200 شخص إلى منطقة ياكوفليف، مشيرا إلى المنطقة تواصل إجلاء الأطفال من القرى الحدودية، من مدينة شيبيكينو إلى الأصدقاء في المناطق المجاورة وغير المجاورة.

وفقًا لغلادكوف، يتجه اليوم نحو 100 شخص إلى مقاطعة ليبيتسك بناءً على دعوة من حاكم المقاطعة إيغور أرتامونوف.