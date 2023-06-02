وقال لي في إفادة صحفية عن جولته الأوروبية الشهر الماضي "خطر تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية ما زال مرتفعا"، بحسب رويترز.

وأضاف "يجب على جميع الأطراف ضمان سلامة المنشآت النووية" وقال إنه لا يعتقد أن روسيا وأوكرانيا أغلقتا الباب تماما أمام التفاوض من أجل تسوية الأزمة.

ماذا قال المبعوث الصيني: