وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية".

كما نقلت وكالات أنباء "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن قواتها أحبطت ثلاثة هجمات أوكرانية على منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

وأضافت أن قواتها منعت الوحدات الأوكرانية من عبور الحدود إلى روسيا وصدت الهجوم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود إن ثمانية أشخاص أصيبوا وإن عدة أبنية دمرت ليلا جراء قصف القوات الأوكرانية.

وأضاف أن النيران اندلعت في مبنى سكني في مدينة شيبيكينو الحدودية بعد قصفها بأنظمة صواريخ غراد.