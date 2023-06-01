ظلت المنافسة البحرية في المياه العميقة حكراً على القوى العظمى والإمبراطوريات الكبرى، نظراً لما تستلزمه من موارد، وتوجت هذه القوى أساطيلها البحرية بحاملات طائرات بات يُحسب لها ألف حساب في معادلات الضعف والقوة.