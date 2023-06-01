تفصيلا، قال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية، اليوم الخميس، إن 5 أشخاص أصيبوا في قصف خلال الليل على بلدة شيبيكينو أسفر أيضا عن تدمير عدة بنايات.

وأضاف عبر تطبيق تلغرام أن شخصين نقلا للمستشفى نتيجة لضربة صاروخية أوكرانية على البلدة.

وتابع قائلا: "نتلقى أيضا مكالمات تبلغ عن أضرار لحقت بمنازل وبنايات سكنية واخترقت القذائف الجدران في بعض الحالات".

مقتل 3 في كييف

وفي العاصمة الأوكرانية، قال مسؤولون إن هجوما روسيا بالصواريخ على المدينة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 شخصا يوم الخميس.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تلغرام إن اثنين من القتلى من الأطفال في الهجوم الذي استهدف منطقة يسنيانسكي على الأطراف الشرقية للعاصمة، وكذلك منطقة دنيبروفسكي، وهي أكثر قربا من وسط المدينة.

وهذا هو الهجوم الثامن عشر على العاصمة هذا الشهر.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن 9 أشخاص بحاجة إلى العلاج في المستشفى، بينما أطفأت طواقم الطوارئ حرائق ناجمة عن سقوط حطام بالقرب من مواقع الضربات.

وقال كليتشكو إن عيادة طبية تعرضت للقصف، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأظهرت صور منشورة على موقع المدينة على الإنترنت نوافذ محطمة في العيادة وفي مبان سكنية المجاورة، كما أظهرت صور من مكان الحادث، نُشرت على شبكات للتواصل الاجتماعي، فرق إنقاذ وهي تساعد السكان في المباني، وتناثرت مواد البناء المحطمة في الشوارع بالخارج.

وقالت سلطات المدينة إن التأثير نجم عن إسقاط صواريخ كروز أو صواريخ باليستية.

واستمرت الإنذارات من الغارات الجوية في كييف ومعظم شرق أوكرانيا سارية لمدة ساعة تقريبا.