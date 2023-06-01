وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تيليغرام إن اثنين من القتلى من الأطفال في الهجوم الذي استهدف منطقة يسنيانسكي في الضواحي الشرقية للعاصمة.

كما أصاب الهجوم منطقة دنيبروفسكي، وهي أكثر قربا من وسط المدينة.

وهذا هو الهجوم الثامن عشر على العاصمة هذا الشهر.

وقالت الإدارة العسكرية إن سبعة أشخاص أصيبوا في المنطقتين.

وأظهرت صور من مكان الحادث نُشرت على شبكات للتواصل الاجتماعي فرق إنقاذ وهي تساعد السكان في المباني، وتناثرت مواد البناء المحطمة في الشوارع بالخارج.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الذي كتب أيضا على تيليغرام، إن طواقم الطوارئ أطفأت حرائق نجمت عن سقوط الحطام بالقرب من مواقع الضربات. وقال إن عيادة تضررت.

ولم يتضح حتى الآن مصدر الضربات. وأشارت نقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه هجوم صاروخي بالنظر إلى قصر الوقت بين إعلان الإنذار عن الهجوم الجوي وتأثيره. وكان الإنذار ساريا لمدة ساعة تقريبا.