وجاء في بيان الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "في 29 مايو، دمرت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية، يوري أوليفيرينكو في ميناء أوديسا".

وتعدّ السفينة الحربية "يوري أوليفيرينكو" سفينة إنزال جنود، وكانت تُعرف سابقاً باسم "كيروفوغراد"، ثم أُعيدت تسميتها في العام 2016 تكريماً لجندي أوكراني قُتل في العام 2015 قرب مدينة ماريوبول، المطلة على بحر آزوف.

في يونيو 2022، قام الرئيس الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي بتكريم طاقمها لـ"بطولته" في الدفاع عن البلاد في مواجهة الهجوم العسكري الروسي الضخم.

واستُخدمت السفينة أيضاً في العام 2014 لإجلاء جنود أوكرانيين بعد ضمّ شبه جزيرة القرم من قبل موسكو.

اعتراض صواريخ هيمارس وستورم شادو

وعلى صعيد العمليات العسكرية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" وصاروخا من طراز "ستورم شادو" البريطاني.

وجاء في التقرير الصحفي اليومي للوزارة أن أكثر المعارك ضراوة الآن تدور في منطقة أفدييفكا على محور دونيتسك.

وأشارت الوزارة إلى مقتل نحو 70 عسكرياً أوكرانياً على محور كوبيانسك، وأكثر من 50 عسكرياً أوكرانياً على محور كراسني ليمان وأكثر من 200 عسكري على محور دونيتسك، و30 على محور خيرسون، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن وحدات اقتحام من قوات "أحمد" بدأت تنفذ عمليات هجومية ناجحة على محور مارينكا.