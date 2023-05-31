وأشارت أورسولا فون دير لاين إلى أنه سيتم العمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وقال رئيسة المفوضية الأوروبية إن الدول الأوروبية ستواصل تدريب القوات الأوكرانية على الأسلحة الحديثة، مضيفة أنه يجب التوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا، وشددت على أنه من يجب على مثل هذا الاتفاق أن "يحترم القوانين الدولية وحق الشعب الأوكراني".

وعبرت فون دير لاين عن دعم الدول الأوروبية لخطة "الرئيس الأوكراني لتحقيق السلام" في بلاده، لكنها شددت على أنه "من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا يجب الاستمرار في دعمها عسكريا".