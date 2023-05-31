وقالت الوكالة نقلاً عن إدارة تطوير الطيران الوطنية إنّ "الصاروخ الفضائي الجديد تشيوليما-1 تحطّم في البحر الغربي"، الاسم الكوري للبحر الأصفر.

وأضافت أنّ الصاروخ "فقد زخمه بسبب خلل في عمل محرّك الطبقة الثانية بعد أن انفصلت الطبقة الأولى خلال تحليق طبيعي".

وأوضحت أنّ هذا الفشل يعود "إلى قلّة موثوقية واستقرار نظام المحرّك من النوع الجديد المطبّق على الصاروخ الفضائي تشيوليما-1 وإلى الطبيعة غير المستقرّة للوقود المستخدم".

وقالت إدارة الطيران إنّها "ستجري تحقيقاً معمّقاً في العيوب الخطرة التي تمّ اكتشافها خلال إطلاق القمر الاصطناعي، وستتّخذ إجراءات علمية وتكنولوجية عاجلة للتغلّب عليها، وستجري عملية إطلاق ثانية في أسرع وقت ممكن عبر إجراء اختبارات جزئية مختلفة".

وكانت كوريا الشمالية أكّدت الثلاثاء عزمها على إطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسّس العسكري "لمواجهة التحركات العسكرية الخطرة للولايات المتّحدة وأتباعها".

وكان مسؤولون يابانيون أعلنوا الإثنين أنّ بيونغيانغ أبلغتهم بأنّها ستطلق قمراً اصطناعياً اعتباراً من هذا الأسبوع، محذّرين من أنّهم يعتقدون أنّ نظام كيم جونغ-أون يعتزم في الواقع اختبار صاروخ باليستي في تحدٍّ للعقوبات الدولية المفروضة عليه.