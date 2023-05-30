ولم يقدم لافروف، الذي جاءت تصريحاته خلال جولة في إفريقيا، أي أدلة تؤيد ادعاءه.

ودأبت روسيا على اتهام الغرب بتجاهل ما تقول إنه اضطهاد أوكراني للناطقين بالروسية في منطقة دونباس بشرق البلاد وأماكن أخرى.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي: "المحصلة في غاية البساطة، الغرب يدعم بشكل مباشر حدوث إبادة جماعية".

وتنص خطة زيلينسكي للسلام على انسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقال لافروف، متحدثا في اليوم الذي تتهم فيه روسيا أوكرانيا بشن أكبر هجوم بطائرات مسيرة على موسكو، إن الغرب يساعد كييف بشكل مباشر في شن مثل هذه الهجمات "الإرهابية" من خلال تزويدها بأسلحة وعتاد عسكري.

وأضاف: "تصريح الغرب بأنه يتعين عدم استخدام الأسلحة التي يزود بها أوكرانيا في مهاجمة أراضي روسيا الاتحادية مجرد كذبة أخرى".

لافروف ينتقد غراهام

وانتقد لافروف أيضا تصريحات للسناتور الأميركي ليندسي غراهام قائلا إنه يمكن فهمها على أنها تعد تشجيعا على قتل الروس.

وفي مقطع فيديو، جرى تحريره، بثه مكتب زيلينسكي، الجمعة، ظهر غراهام يقول خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني في كييف إن "الروس يموتون" ثم يقول إن الدعم الأمريكي هو "أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق".

وبعد انتقاد روسيا للتعليقات، نشرت أوكرانيا مقطع فيديو كاملا للاجتماع، الأحد، يُظهر عد وجود رابط مباشر بين التصريحين.

وقال غراهام إنه بكل بساطة أشاد بروح الأوكرانيين في مقاومة الاجتياح الروسي بالمساعدة التي تقدمها واشنطن.