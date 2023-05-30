وقال رئيس مجموعة فاغنر، إن جيشه ليس كبيرا بما يكفي لبدء عملية تمرد، وفقا لتصريحات نشرها على صفحته الرسمية في تطبيق تيليغرام، نشرها موقع "إنسايدر".

وجادل بريغوجن بأن "فاغنر ليس لديها جيش كبير بما يكفي لتنفيذ انقلاب، مؤكد أن مجموعته تتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف تقرير "إنسايدر" أن بريغوجين ألمح بدلا من ذلك إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يمكن أن ينظم انقلابا لأنه يمكنه الوصول إلى القوات الخاصة الروسية.

وقال بريغوجين إن فاغنر، تريد ببساطة إجراء إصلاحات في روسيا، وفقا للتقرير.

وتأتي تعليقات بريغوجين بعد أن اتهم إيغور جيركين، القائد السابق للمسلحين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مؤسس شركة فاغنر بإثارة الاضطرابات، في مقطع فيديو السبت.

وقال جيركين إن الإهانات التي وجهها بريغوجين إلى كبار المسؤولين الروس في مقاطع فيديو مليئة بالشتائم تشير إلى أنه يخطط للاستيلاء على السلطة.

ونقل موقع إنسايدر عن جيركين قوله "تم الإعلان عن محاولة انقلاب.. ما الذي سيحدث بعد ذلك، لا أعرف، خاصة وأن فاغنر تنسحب بشكل عاجل إلى القواعد الخلفية في حرب أوكرانيا.. إن خطر حدوث انقلاب يلوح في الأفق".