وقال أردوغان إن الناخبين طالبوا باستمرار النمو والاستقرار في تركيا، ولهذا انتصرت الإرادة الشعبية في الانتخابات.

وذكر في كلمته: "اليوم علينا أن نتحدث عما هو جديد، وألا نتعلق بالماضي، هذه الفترة مهمة جدا في بلادنا، وعلى الأحزاب أن تفهم أن صناديق الاقتراع هي التي تحدد الديمقراطية في البلاد".

وأشار الرئيس التركي إلى أن المعارضة التركية "ضعيفة"، وعليها تنظيم صفوفها وخططها لدخول المرحلة الديمقراطية المقبلة.

وأكد أن حكومته مستمرة في جهودها لإعادة ما دمرته الزلازل القاتلة هذا العام، كما وعد بالحد من التضخم وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وأكد أردوغان أن استمراره بالحكم سيعني المساهمة في نشر الاستقرار في بلاده، وفي المنطقة.