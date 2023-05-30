وقبل الهجمات المضادة الوشيكة في أوكرانيا، التي تشكل مصدر قلق متزايد لموسكو، أظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الحكومية جنودا يقبلون نسخة طبق الأصل من "أيقونات أشيروبويتا" لجلب الحظ السعيد لأنفسهم.

ما هي "أيقونات أشيروبويتا"؟

• صور ولوحات دينية مسيحية يعتقد في روسيا إنها ظهرت إلى الوجود بفضل معجزة، دون مساعدة البشر.

• هذه الأيقونات الشهيرة عادة ما تكون مرسومة على لوحة خشبية، إلا أنها قد تنقش علىوسائط أخرى مثل الفسيفساء والبلاط المطلي والقماش.

وقال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي يرافق الأيقونة نحو الجبهة، إن الأيقونة، التي قيل إن البطريرك كيريل باركها، ستأخذ في جولة في الوحدات الروسية المقاتلة.

وقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية رئيس الكهنة فياتشيسلاف: "قررت قيادة الجيش الروسي القيام بمسيرة لتمريرها من وحدة إلى أخرى".

وأضاف: "سنسلمها إلى كل وحدة، سواء كانت في الخط الأمامي أو في الخطوط الخلفية، كبيرة كانت أم صغيرة، بغض النظر".

وتزداد الحرب التي بدأت في فبراير 2022 اشتعالا، من دون أفق لإنهائها، رغم المحاولات الدولية الساعية لاحتواء الصراع.

والثلاثاء أفاد سكان في موسكو بسماع دوي انفجارات، ولاحقا ذكرت وزارة الدفاع أن 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة الروسية فيما سمته "هجوما إرهابيا من جانب نظام كييف".

وتأتي هذه الهجمات بعد موجة من الصواريخ المدمرة والطائرات المسيرة، التي أطلقتها روسيا لاستهداف كييف.