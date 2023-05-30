وذكر الكرملين أن الهجوم على موسكو هو "ردّ" من كييف على الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

واتهمت روسيا أوكرانيا بارتكاب عمل "إرهابي" بعد هجوم بالمسيّرات قل حدوثه استهدف موسكو ومنطقتها، مؤكدة أنها اعترضت الطائرات من دون طيار الثماني المستخدمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "هذا الصباح شن نظام كييف هجوما إرهابيا بمسيّرات على مواقع في موسكو"، مضيفة: "شاركت 8 مسيرات في الهجوم" وقد أسقطت جميعها على ما أكدت.

وتابعت "تم صد 3 طائرات بوسائل الحرب الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها. وأسقط نظام صواريخ بانتسير-إس أرض جو 5 طائرات مسيرة في منطقة موسكو".

رد أوكرانيا على "هجوم موسكو"

من جانبه، نفى مستشار بالرئاسة الأوكرانية مشاركة كييف بشكل مباشر في هجوم بطائرات مسيرة على موسكو، لكنه قال إن بلاده تستمتع بمشاهدة الأمر وتوقع زيادة في تلك الهجمات.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك لقناة "بريكفاست شو" على يوتيوب: "فيما يتعلق بالهجمات: بالطبع نحن سعداء بمشاهدتها ونتوقع زيادة في عدد الهجمات. لكن بالطبع ليس لنا علاقة مباشرة بالأمر".

ماذا حدث في موسكو؟