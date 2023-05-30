ووصف سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، الهجوم بأنه "هائل"، وقال على تطبيق المراسلة تيليغرام إن روسيا شنته باستخدام طائرات "شاهد" إيرانية الصنع فقط.

وتم حشد الهجوم من اتجاهات ومحاور مختلفة وعلى عدة موجات، واستمر التنبيه الجوي قرابة 3 ساعات بشكل متواصل.

وهذا ثالث هجوم على المدينة خلال 24 ساعة، ولم يعرف بعد عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال هذه العملية.

وأشارت الإدارة إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حي هولوسيفسكي، بعد اندلاع حريق في الطابقين الأخيرين في مبنى سكني متعدد الطوابق، بسبب سقوط حطام المسيرات.

كما تم إجلاء أكثر من 20 ساكنا في المبنى، وتجري عمليات البحث عن أشخاص تحت الحطام.

وكشف سلاح الجو الأوكراني، الإثنين، عن تفاصيل "الهجوم الأكبر على كييف"، الذي شنته القوات الروسية.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني، الإثنين، بأنه أسقط 29 من أصل 35 طائرة مسيرة، و37 من أصل 40 صاروخ كروز، أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأوضح سلاح الجو على قناته على تيليغرام أن روسيا استهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة بهجماتها الإثنين.